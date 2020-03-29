Besim Dutlulu telefon başında

65 yaş üstü bir vatandaşın bakkal ve pazar alışverişlerini not alıp belediye ekiplerini yönlendirdi. Akhisarlıların, 444 11 45 numaralı telefondan belediyeyi arayabileceğini belriten Dutlulu, “Bu süreci hep birlikte mücadele ederek, dayanışma ile aşacağız” dedi.