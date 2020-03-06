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    HaberlerEge Haberleri Beşinci sergi Kuşadası’nda
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    06.03.2020 - 00:01 |

    Beşinci sergi Kuşadası’nda

    Ressam Oya Sortino, Washington, New York, New Jersey Asbury-Park, Foça’daki kişisel sergilerinden sonra beşinci kişisel sergisini Kuşadası Kültür ve Sanat Galerisi’nde açtı.

    Beşinci sergi Kuşadası’nda

    Sortuno, “Yurdumuzda yavaş yavaş kaybolmaya yüz tutan eski yapılar, kapılar ve doğal yaşamı konu alan 43 eserimi sanatseverlerin beğenisine sunuyor, herkesi bekliyorum” dedi.

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