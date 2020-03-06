06.03.2020 - 00:01 |
Beşinci sergi Kuşadası’nda
Ressam Oya Sortino, Washington, New York, New Jersey Asbury-Park, Foça’daki kişisel sergilerinden sonra beşinci kişisel sergisini Kuşadası Kültür ve Sanat Galerisi’nde açtı.
Sortuno, “Yurdumuzda yavaş yavaş kaybolmaya yüz tutan eski yapılar, kapılar ve doğal yaşamı konu alan 43 eserimi sanatseverlerin beğenisine sunuyor, herkesi bekliyorum” dedi.
Iğdır'a şehir ateşi düştüSuriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.