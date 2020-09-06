06.09.2020 - 00:03 |
Beşincisi Bodrum'da
I. Bodrum Tarım Çalıştayı sonuç bildirgesi kapsamında hazırlıkları tamamlanan Tarım AR-GE ve Yerel Tohum Merkezi, Bahçeyaka Mahallesi’nde 6 bin 500 metrekarelik alanda hizmete açıldı.
Bodrum’un her köşesinde binlerce yıldır tarım medeniyetlerinin izlerinin saklı kaldığını belirten Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Turizm tarımı unutturmuştu ancak salgınla beraber üretimin değeri bir kez daha anlaşıldı. Kaybolmakta olan o son bilgileri, tohumları depolamamız ve büyük bir bellek yaratmamız lazım ki geleceğe taşıyabilelim” dedi.