Beşincisi Bodrum'da

Bodrum’un her köşesinde binlerce yıldır tarım medeniyetlerinin izlerinin saklı kaldığını belirten Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Turizm tarımı unutturmuştu ancak salgınla beraber üretimin değeri bir kez daha anlaşıldı. Kaybolmakta olan o son bilgileri, tohumları depolamamız ve büyük bir bellek yaratmamız lazım ki geleceğe taşıyabilelim” dedi.