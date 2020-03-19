Besinlerle, vücut direnci artabilir

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, koronavirüsün her geçen gün etkisini artırdığını, bağışıklık sistemini güçlendirecek gıdaların tüketilmesinin önemine dikkat çekti. Uzel, “Vücut direncini arttırmak için A, C ve E vitaminlerini içeren besinler tüketilmeli; selenyum, çinko, magnezyum ve vb. mineralleri alımı omega yağ asidi içeren yiyeceklerle takviye edilmelidir. Sadece D vitamini besinlerde az miktarda bulunduğu için bu amaçla güneş ışığından yararlanılmalı. Yeşil yapraklı sebzeler, fındık, ceviz ve yağlı tohumlar E vitamini içeriği bakımından zengin yiyeceklerdir” dedi.