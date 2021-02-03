Beştepeler’e iki kat fazla yeşil alan

Kuzeyinde Kemeraltı ve Cicipark, doğusunda Kadifekale’ye uzanan, güneyde Buca ve Karabağlar’la komşu olan ve adını, içinde ‘tepe’ geçen 5 mahalleden alan, Beştepeler bölgesinin planı, düzenleme sahalarıyla birlikte çalışıldı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, imar planının ortak akılla hazırlanacağını kaydetti, “Etüt ve Proje Müdürümüz Neslihan Hanım ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Arkadaşlarımız, o bölgenin ihtiyacı olan dönüşümle ilgili kararları, tüm kurumlarla bir araya gelerek bu noktaya getirdi” dedi. Planda, sosyal donatı alanlarının 2 katına çakarılması ve bölgedeki ulaşım sorunlarına getirilen çözümler dikkat çekti.