Beştepe’yi anlattı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 200 hektarlık bir alanı ve 14 mahalleyi kapsayan Beştepeler bölgesinin kentsel dönüşümü için hazırlanan imar planlarını, bölge muhtarlarına anlattı. Vatandaşa rağmen değil vatandaşla birlikte dönüşüm yapacaklarını vurgulayan Başkan Batur, muhtarlar aracılığı ile bölge halkına seslendi, “Evlerinizi, arsalarınızı, hiçbir koşulda satmayın. Bugüne kadar bu bölgenin cefasını siz çektiniz bundan sonra sefasını da siz sürün” dedi. Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde dönüşüm planını tanıtan video gösterimi ile başlayan toplantıda mahalle muhtarlarına plan ayrıntıları ile ilgili bilgiler veren Batur, “Yeni planlamayla birlikte Beştepeler Bölgesi, bir cazibe merkezi haline gelecek. Konak’ın kalbinde hak ettiğiniz ve Konak’a yakışan konforlu bir yaşam sizleri bekliyor” diye ifade etti.