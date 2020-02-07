Beto'dan Göktuğ!a destek

Göztepe’de bu hafta evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçında Beto, sarı kart cezası nedeniyle karşılaşmada kalede olamayacak. Tecrübeli eldivenin yerine genç yetenek Göktuğ Bakırbaş forma giyecek. Göztepe’nin usta file bekçisi Beto, Göktuğ’a güveninin tam olduğunu söyledi. Beto, “Çaykur Rizespor karşılaşmasında kalede olacak Göktuğ’a güvenimiz tam. Göztepe taraftarı da Göktuğ’a güvenmeli ve destek vermelidir” dedi.

‘Gönül alacağım’

Tecrübeli eldiven, “Göktuğ, hafta boyunca bu maç için çok iyi hazırlandı. Bu karşılaşmada elinden gelenin en iyisini yaparak devraldığı kaleyi en güzel şekilde koruyacaktır. Ona güvenenleri yanıltmayacaktır” dedi. Öte yandan 6-7 yaşından beri Göztepe forması giydiğini hatırlatan genç kaleci Bakırbaş, “Göztepe, benim için çok değerli bir kulüp. Stadımız yapılmadan önce burası tesisti. O yıllarda babam, göbek bağımı Gürsel Aksel Tesisleri’nin olduğu yere gömdü. Ben de o günden beri kendimi bu kulübe ait hissediyorum. Elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Bu sezon ligin ilk yarısında çıktığım 3 maçta kalemi en iyi şekilde korumaya çalıştım. Zaman zaman hatalarım oldu. Ancak çok çalışarak hatalarımdan ders çıkartıyorum. Bu karşılaşmada da iyi bir performans sergileyerek takımıma hizmet etmek ve muhteşem taraftarlarımızın gönlünü yeniden fethetmek istiyorum” dedi.