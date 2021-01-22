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    22.01.2021 - 07:00 |

    Beyaz baretli kadınlara destek

    Balçova Belediyesi, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin inşaat mühendisliğinden mezun olacak kadın öğrencilere avantajlar sağlamak için başlattığı ‘Beyaz Baretli Kadınlar’ projesine desteğini sürdürme kararı aldı.

    Beyaz baretli kadınlara destek

    Balçova Belediyesi, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin inşaat mühendisliğinden mezun olacak kadın öğrencilere avantajlar sağlamak için başlattığı ‘Beyaz Baretli Kadınlar’ projesine desteğini sürdürme kararı aldı. Başkan Fatma Çalkaya, “Kadınlar hayatın her alanında aktif olmalılar” dedi. Oda Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar da, “Erkek egemen olan meslekte daha fazla tecrübe ediniyorlar” diye konuştu.

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