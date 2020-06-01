01.06.2020 - 00:04 |
Beyaz Cennet, 74 gün sonra kapılarını açtı
DENİZLİ’de koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 Mart’ta ziyaret kapatılan dünyaca ünlü Pamukkale, normalleşme kapsamında ziyarete açıldı. Pamukkale Ören Yeri’ne Kuzey, Güney kapıları ve travertenlerdeki kapıdan giriş yapılabilecek. Giriş kapılarında ziyaretçilerin ateşleri ölçülecek. Maske takmayanların içeri girişine izin verilmeyecek. l DHA
Bakan Koca'dan Prof. Dr. Murat Dilmener yaplaşımıPROF. DR. MURAT DİLMENER. 1941, Mardin doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesinde hekim ve akademisyen olarak çalıştı. İç hastalıkları alanında duayendi. Binlerce öğrenci yetiştirdi. İdealistliği, güler yüzü ve yoksul hastalara yardımıyla tanındı. Mücadelesi için #minnettarız