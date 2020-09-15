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    HaberlerEge Haberleri Beyaz Cennet, eski günlerini aratmadı
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    15.09.2020 - 07:00 | | AA

    Beyaz Cennet, eski günlerini aratmadı

    Salgın sürecinde sessizliğe bürünen ve normalleşme adımlarının ardından haziran ve temmuz aylarında toplam 84 bin 900 kişiyi misafir eden dünyaca ünlü Pamukkale’de, ağustos ayında ziyaretçi sayısı 145 bine ulaştı.

    Beyaz Cennet, eski günlerini aratmadı

    Salgın sürecinde sessizliğe bürünen ve normalleşme adımlarının ardından haziran ve temmuz aylarında toplam 84 bin 900 kişiyi misafir eden dünyaca ünlü Pamukkale’de, ağustos ayında ziyaretçi sayısı 145 bine ulaştı. Yurtiçi ve dışından gelen turistler bölgedeki Hierapolis Antik Kenti’nin yanı sıra travertenlerde yürüyüp şifalı suya girmenin tadını çıkardı. Denizli Turistik Otel ve İşletmeler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, “Ekimde yoğun sezon biter ve daha düşük sezona girerdik. Bu yıl sezonun uzayarak kasım ayına sarkacağını tahmin ediyoruz. Böyle olursa, bölgedeki turizmcilerin yaralarının bir kısmını sarmış olacağız” dedi.

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