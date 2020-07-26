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    26.07.2020 - 00:07 | | -DENİZ TOKAT DHA

    Beyaz Cennet’e davetlisiniz

    Beyaz Cennet’e davetlisiniz

    Türkiye’nin en önemli turizm alanları arasında bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale’de Kurban Bayramı tatili, turizmciler için umut oldu. 4 günlük tatilde yerli ziyaretçilerin yoğun ilgi göstermesi beklenen Pamukkale’de oteller günler öncesinden rezervasyon almaya başladı. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, virüs nedeniyle ziyarete kapanan Pamukkale’nin daha önce olmadığı kadar beyaza büründüğünü belirtti,  “Kurban Bayramı nedeniyle ülkemizde ciddi bir turizm hareketliliği olmasını bekliyoruz. Pamukkale, Türkiye’de en fazla turist alan yerlerden birisi. Koronavirüs döneminde 2 aydan uzun bir süre kapalı kaldığı için hiç olmadığı kadar beyaz. Tüm vatandaşlarımızı özellikle bu dönemde Pamukkale’ye davet ediyoruz. Sahil yörelerine tatile gidecek vatandaşlar bir gününü buraya ayırsın” dedi.

    Beyaz Cennet’e davetlisiniz

    Antalya'da köpekbalığı ölüsü kıyıya vurduAntalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denize girenlerin ‘boğulan birisi’ olduğunu düşünerek ihbar ettikleri cismin, köpekbalığı ölüsü olduğu anlaşıldı. Kıyıya vuran köpekbalığını cankurtaran sürükleyerek götürdü.
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