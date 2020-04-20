20.04.2020 - 00:03 |
Beyaz Cennet’te sessizlik hakim
Kovid-19 tedbirleri kapsamında 19 Mart’tan bu yana ziyaretçi alınmayan Pamukkale, sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte tamamen sessizliğe büründü.
Beyaz Cennet’teki sakinliğin tadını, travertenlerin hemen altında yer alan Kocaçukur mevkisindeki gölette bulunan kaz ve ördekler ile sazlıklardaki kuşlar çıkarıyor. l AA
Gözlem süreleri biten işçiler alkışlarla uğurlandıKaradağ'dan getirilen 479 işçi, corona virüs tedbirleri kapsamında Adıyaman'da kaldıkları yurtta 14 günlük karantina sürelerinin ardından alkışlarla memleketlerine gönderildi.