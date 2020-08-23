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    HaberlerEge Haberleri Beyaz vagona iki talip
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    23.08.2020 - 00:02 |

    Beyaz vagona iki talip

    Atatürk’ün yurt içi gezilerinde kullanılmak yaptırılan özel donanımlı beyaz vagon, 13 yıldır sergilendiği, İzmir Alsancak Garı girişindeki yerinden kaldırıldı. Konak Belediyesi, bu gelişme üzerine harekete geçti

    Beyaz vagona iki talip

    Belediye Başkanı Abdül Batur, “Uzun yıllardır Alsancak’ta bulunan ancak dün gece yerinden kaldırılan tarihi değerimiz ‘Beyaz Vagon’a, Konak Meydanı’nda halkımızla buluşturmak üzere talibiz” dedi. gundemebakis.com’un haberine göre, Batur’un vagonun Konak Meydanı’nda sergilenmesi teklifinin ardından, Çiğli Belediyesi Başkanı Utku Gümrükçü de ‘Beyaz Vagon’un ilçede sergilenmesi için istekli olduklarını açıkladı. Gümrükçü, “Duyduk ki kaldırılmış. Cumhuriyet’in ruhuna ve Atamızın emaneti olan ‘Beyaz Vagon’u, demiryolu kenti Çiğli’de gözümüz gibi bakmaya talibiz” dedi.

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