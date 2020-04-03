Beydağ sokakları dezenfekte edildi

Beydağ Belediyesi, yeni tip koronavirüs tedbirlerini artırdı. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ana yolları, caddeleri, hizmet binasını, eczaneleri, bankaları, PTT şubesini, spor alanlarını, parkları, taksileri, Kaymakamlık, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Halk Eğitim Müdürlüğü gibi yerleri dezenfekte etti. Çalışmaların aralıksız olarak süreceğini belirten Başkan Feridun Yılmazlar, “Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla tüm tedbirlerimizi aldık. Temizlikleri özenle yapıyoruz, dezenfekte işlemlerimiz her gün periyodik olarak yapılıyor ve tüm imkanlarımızı seferberber ettik. İnşallah bu sıkıntılardan en kısa zamanda kurtulacağız. Hemşerilerimizin mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamasını rica ediyorum, panik yapmadan önlemlerimize devam edeceğiz” dedi.