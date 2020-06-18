Beydağ’da hastanenin yüzde 88’i tamam

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; Kiraz, Beydağ, Ödemiş, Tire ve Bayındır ilçelerinde teşkilat toplantıları yaptı, STK temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Yapımında son aşamaya gelinen Beydağ Entegre Devlet Hastanesi’nde de incelemelerde bulunan Sürekli, 18 yıldır hayata geçirilen sağlık reformlarının, salgın sürecinde örnek bir başarıyı getirdiğini söyledi.

Beydağ’ın keni hastanesine kavuşmasının önemli olduğunu belirten Kerem Ali Sürekli, “Beydağımız da hastanesine kavuşuyor. 1050 metrekare taban alanı, 3 bin 143 metrekare kapalı alanı ile şifa dağıtacak hastanemiz yaklaşık 6,5 milyon liraya mal olacak. Yüzde 88’i bitmiş durumda. En kısa zamanda da açılışını yapacağız. Menderes Devlet Hastanemizde de hız kazandık. İhaleye çıkıyoruz” dedi.

Sürekli, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar ve Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen’le de bir araya geldi, “Bizim istikametimizi milletin iradesi ve yaklaşımı belirler” diye konuştu.