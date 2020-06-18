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    HaberlerEge Haberleri Beydağ’da hastanenin yüzde 88’i tamam
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    18.06.2020 - 00:05 |

    Beydağ’da hastanenin yüzde 88’i tamam

    Beydağ’da hastanenin yüzde 88’i tamam

    AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; Kiraz, Beydağ, Ödemiş, Tire ve Bayındır ilçelerinde teşkilat toplantıları yaptı, STK temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

    Yapımında son aşamaya gelinen Beydağ Entegre Devlet Hastanesi’nde de incelemelerde bulunan Sürekli, 18 yıldır hayata geçirilen sağlık reformlarının, salgın sürecinde örnek bir başarıyı getirdiğini söyledi.

    Beydağ’ın keni hastanesine kavuşmasının önemli olduğunu belirten Kerem Ali Sürekli, “Beydağımız da hastanesine kavuşuyor. 1050 metrekare taban alanı, 3 bin 143 metrekare kapalı alanı ile şifa dağıtacak hastanemiz yaklaşık 6,5 milyon liraya mal olacak. Yüzde 88’i bitmiş durumda. En kısa zamanda da açılışını yapacağız. Menderes Devlet Hastanemizde de hız kazandık. İhaleye çıkıyoruz” dedi.

    Sürekli, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar ve Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen’le de bir araya geldi, “Bizim istikametimizi milletin iradesi ve yaklaşımı belirler”  diye konuştu.

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Libya dönüşü önemli açıklamalarDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:Son derece faydalı bir görüşme oldu. Bu ziyaret Libya'da büyük memnuniyet yarattı. Sarrac ile görüştük, bakanlar ile görüştük. Oradaki tüm kahramanlarımız  görevini başarıyla yapıyor. Teşekkür ediyoruz. Kahraman askerimizle gurur duyuyoruz.
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