Beydağ’da mahalleler dezenfekte ediliyor

Beydağ Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında her mahallede cadde ve sokakları dezenfekte ediyor. Son olarak Tabaklar ve Erikli mahallelerini titizlikle ilaçlayan ekipler; toplu taşıma araçları, sağlık kuruluşları, PTT ve banka şubeleri, duraklar ve çöp konteyneri gibi alanları da düzenli olarak temizliyor, sokak yıkama çalışmaları da yapıyor. Başkan Feridun Yılmazlar, salgına karşı her türlü önlemim artarak devam edeceğini ifade etti, vatandaştan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını istedi.