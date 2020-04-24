24.04.2020 - 00:02 |
Beydağ’da mahalleler dezenfekte ediliyor
Beydağ Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında her mahallede cadde ve sokakları dezenfekte ediyor. Son olarak Tabaklar ve Erikli mahallelerini titizlikle ilaçlayan ekipler; toplu taşıma araçları, sağlık kuruluşları, PTT ve banka şubeleri, duraklar ve çöp konteyneri gibi alanları da düzenli olarak temizliyor, sokak yıkama çalışmaları da yapıyor. Başkan Feridun Yılmazlar, salgına karşı her türlü önlemim artarak devam edeceğini ifade etti, vatandaştan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını istedi.
Adalar'a giriş-çıkışlar 31 Mayıs 24.00'e kadar durdurulduAdalar Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçeye yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.