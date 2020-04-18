Beydağ’da virüse geçit verilmiyor

Sabahın erken saatlerinde pazaryerine gelen zabıta ekipleri, girişlerde vatadaşa maske, eldiven ve el dezenfektanı dağıtıp ateş ölçümü yapıyor. Halk sağlığı için semt pazarlarındaki hijyene büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Feridun Yılmazlar, “Bu zor günleri birlikte aşacağız” dedi.