18.04.2020 - 00:04 |
Beydağ’da virüse geçit verilmiyor
Beydağ Belediyesi, pazaryerlerindeki koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını ve denetimlerini sürdürüyor.
Sabahın erken saatlerinde pazaryerine gelen zabıta ekipleri, girişlerde vatadaşa maske, eldiven ve el dezenfektanı dağıtıp ateş ölçümü yapıyor. Halk sağlığı için semt pazarlarındaki hijyene büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Feridun Yılmazlar, “Bu zor günleri birlikte aşacağız” dedi.
Bakan Koca, bugünkü vaka ve can kaybı sayılarını duyurdu! İşte 17 Nisan 2020'ye ait yeni veriler...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaparak yeni rakamları bildirdi. 40 bin 270 test ve 4 bin 353 yeni vaka tespit edildiğini belirten Bakan Koca, son 24 saatte içinde 126 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.
Ebru Şallı'nın hayatını kabeden 8 yaşındaki oğlu Pars, Kilyos'ta toprağa verildiEbru Şallı'nın 2013'te boşandığı Harun Tan'dan olan oğlu Pars Tan, bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü hastanedeyaşamını yitirdi. Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın oğlunun cenazesinde böyle görüntülendi.