Bezelye ve enginar paketlerde

Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgıyla mücadele kapsamında hazırladığı gıda paketlerine geçen hafta yine kooperatiflerden aldığı taze baklanın yanısıra birer kiloluk poşetler halinde bezelye ve dörder tane taze sakız enginarı da eklemeye başladı. 67 bin 500 aileye erzak desteğinde bulunan Büyükşehir, bu destek için kooperatiflere yaklaşık 30 milyon lira ödedi.