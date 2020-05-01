01.05.2020 - 00:00 |
Bezelye ve enginar paketlerde
Koronavirüs salgınında da üreticinin yanında olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş’teki Kaymakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden bezelye, Çeşme Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (ÇEŞKA) ve Çeşme Belediyesi aracılığıyla da Ildırlı üreticilerden 30 bin adet sakız enginarı aldı.
Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgıyla mücadele kapsamında hazırladığı gıda paketlerine geçen hafta yine kooperatiflerden aldığı taze baklanın yanısıra birer kiloluk poşetler halinde bezelye ve dörder tane taze sakız enginarı da eklemeye başladı. 67 bin 500 aileye erzak desteğinde bulunan Büyükşehir, bu destek için kooperatiflere yaklaşık 30 milyon lira ödedi.
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