Bıçakçı Han’a hayat öpücüğü

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin sosyal ve kültürel yaşamına yeniden kazandırılmak adına satın aldığı Yıldız Sineması ve Bıçakçı Han’ı için basın toplantısı düzenledi. Başkan Tunç Soyer’in baykanlık ettiği toplantıya CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı da katıldı.



Sinema müzesi açılacak



Bıçakçı Han’ın kullanımı için geniş çaplı anket düzenleyeceklerini belirten Başkan Soyer, “Bugün içim içime sığmıyor dedikleri haldeyim. Bu mekanın İzmirlilerin gönlünde çok derin anlamı vardır. Yıldız Sineması İzmir’in sembollerinden biri. Burası sihirbaz gösterilerine, güreşlere, operalara kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapmış bir alan. Bıçakçı Hanı ise kervanların geçişinde kullanılan bir yapı olmuş. Toplamda 4.5 dönüm kapalı kullanım alanı olan bir bölge. Burayı sinema, tiyatro, sahne gösterileri için kullanmaya devam edeceğiz. Alana bir sinema müzesini mutlaka yapacağız. Bıçakçı Han’ı 2 ay içinde açacağız. Hatta ilk açılışında yılbaşı pazarı ile açmayı planlıyoruz. Tabi elektrik fabrikasının tapusunu da burada göstermeyi çok isterdik. Onu da 1.5 yıldır bekliyoruz. Öncelikle Orhan Beşikçi’ye teşekkür etmek istiyorum kendisi bu mekanı gün ışığına çıkartan oldu. Mekanın sahibi Yüksel Bey’e de çok teşekkür ediyorum. Alanı 2 yıl içinde kullanıma açacağız” dedi.