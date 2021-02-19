Biga’ya toplu konut müjdesi

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için toplu konut projesini hayata geçireceklerini söyledi. Bigalıların uygun şartlara modern, konforlu ve güvenli konutlara sahip olacağını belirten Başkan Erdoğan, başvuruların 22 Şubat’ta başlayacağını ifade etti. 94 daireden oluşacağını kaydeden Erdoğan, “1+1 ve 2+1 konut seçeneklerini oluşturan proje, Hamdibey Mahallesi’nde Tarihi Namazgah’ın önünde ve eşsiz Biga manzarasına sahip. En az 1 yıldır Biga’da ikamet eden hemşerilerimize indirimli olarak tamamı peşin veya yüzde 25 peşin, yüzde 10 ara ödeme, kalanı 120 ay 0.79 vade oranıyla ödeme imkanı sunuyoruz” dedi. l