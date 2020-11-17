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    17.11.2020 - 00:01 | | Ergin KARATAŞ DHA

    Bileği bükülmüyor

    Misli.com 3. Lig ekibi Karşıyaka, Çatalcaspor deplasmanının ardından Çarşambaspor’la da dış sahada berabere kaldı; liderlik koltuğunu bıraksa da sezon başından bu yana rakiplerine mağlup olmadı. Yeşil kırmızılılar, 12 sezon sonra 8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı

    Bileği bükülmüyor

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta deplasmanda Çarşambaspor’la golsüz berabere kalan Karşıyaka, üst üste iki beraberlikle zirveden inse de ligde 12 sezon sonra 8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Son olarak 2008-2009 sezonunda TFF 1. Lig’de 8 maç üst üste mağlubiyet yüzü görmeyerek 5 galibiyet, 3 beraberlik alan Kaf Kaf, bu sezon o seriyi egale etti. Liderliğe kadar yükseldiği grupta Çatalcaspor ve Çarşambaspor deplasmanlarındaki beraberliklerle fren yapan Karşıyaka, 8 haftada yine 5 galibiyet, 3 beraberlikle 18 puanı hanesine yazdırdı. Rakip filelere 14 gol atan Kaf Kaf, kalesinde 6 gol görerek 8 averaj yakaladı.

    Kaf Kaf’ın fikstürü sıkışık

    Çarşamba deplasmanında bu sezon ilk kez art arda 2 maçta galibiyete hasret kalan, ilk kez gol atamayan Karşıyaka, grupta 20 puanlı lider Somaspor’un ardından 18 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Manisa ekibi Somaspor’u 19 Kasım Perşembe günü liderlik koltuğunu geri alma hedefiyle ağırlayacak İzmir temsilcisi, ardından 24 Kasım Salı günü erteleme sınavında Arhavispor’la rakip olacak. 12 Kasım’da oynanması gereken müsabaka Arhavispor’da yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti.

     

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