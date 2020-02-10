Bilfen’de giriş sınavı için geri sayım başladı

2020-2021 öğretim yılında Bilfenli olmak isteyen öğrenciler için geri sayım başladı. 1. sınıflara, başvuru sırasıyla; 2 ve 3. sınıflara mülakatla öğrenci kabul eden Bilfen; 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflara ise 22 Şubat Cumartesi günü yapılacak “Bilfen Giriş Sınavı” ile öğrenci alacak. Sınav için son başvuru tarihi 21 Şubat Cuma olarak açıklandı. Başvurular, 2 adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile öğrencinin eğitim görmek istediği okula, velisi tarafından yapılabilecek.