Bilfen’li gençlerden Gediz’i koruma projesi

Akademik eğitimin yanı sıra kültürel ve sosyal çalışmalarıyla da adından söz ettiren Bilfen Okulları, ulusal ve uluslararası pek çok projeye destek veriyor. Pandemi sürecinde de etkinliklerine devam eden Bilfen liseleri öğrencileri, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın yürüttüğü ‘Çevrenin Genç Sözcüleri Programı’na katıldı. Öğrenciler bu proje kapsamında, flamingoların yaşadığı önemli bir sulak bölge konumunda bulunan Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dahil olması için imza kampanyası başlattı. Destek vermek isteyen gönüllüler İzmir Doğa Derneği’nin web sitesini ziyaret edebilir.