Bilgi kaynakları bir tık uzakta

Yaşar Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Merkezi, uzaktan eğitim sürecine katkı sağlamak amacıyla on binlerce elektronik kitap, binlerce dergi aracılığıyla milyonlarca makale ve diğer yayın türlerini, öğrenci ve akademisyenler için bir tıkla uzaktan erişime açtı. Kütüphane ve Bilgi Merkezi Müdürü Gülsevil Ağca, web sayfasında ‘Sanal Kütüphane’ butonu oluşturulduğunu da belirtti, “Öğrencilerimize ve akademisyenlerimize eğitim için ihtiyaçları olabilecek açık erişim kaynak linkleri, abone veri tabanları, e-kitaplar, online eğitimler, kullanım kılavuzları ve uzaktan erişim bilgileri paylaşılıyor” dedi.