BİST98.1802,01EURO7,550,16USD6,94-0,08ALTIN375,57-2,14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Bilgi kaynakları bir tık uzakta
    ABONE OL
    20.04.2020 - 00:04 |

    Bilgi kaynakları bir tık uzakta

    Bilgi kaynakları bir tık uzakta

    Yaşar Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Merkezi, uzaktan eğitim sürecine katkı sağlamak amacıyla on binlerce elektronik kitap, binlerce dergi aracılığıyla milyonlarca makale ve diğer yayın türlerini, öğrenci ve akademisyenler için bir tıkla uzaktan erişime açtı. Kütüphane ve Bilgi Merkezi Müdürü Gülsevil Ağca, web sayfasında ‘Sanal Kütüphane’ butonu oluşturulduğunu da belirtti, “Öğrencilerimize ve akademisyenlerimize eğitim için ihtiyaçları olabilecek açık erişim kaynak linkleri, abone veri tabanları, e-kitaplar, online eğitimler, kullanım kılavuzları ve uzaktan erişim bilgileri paylaşılıyor” dedi.

    Gözlem süreleri biten işçiler alkışlarla uğurlandıKaradağ'dan getirilen 479 işçi, corona virüs tedbirleri kapsamında Adıyaman'da kaldıkları yurtta 14 günlük karantina sürelerinin ardından alkışlarla memleketlerine gönderildi.
    daha fazla video için
    için evden çıkan ailesini ihbar etti'Yasağı delen kendi annem babam dahi olsa ihbar ederim' dedi ve dediğini yaptı
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    18.00 itibariyle muaftı! Sevkiyat başladı

    18.00 itibariyle muaftı! Sevkiyat başladı

    Ücretsiz izinle ilgili flaş açıklama! 'Mutlaka bildirin'

    Ücretsiz izinle ilgili flaş açıklama! 'Mutlaka bildirin'

    'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

    'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

    Son dakika | 31 ilde sokağa çıkma yasağı sona erdi

    Son dakika | 31 ilde sokağa çıkma yasağı sona erdi

    Sıradaki Haber