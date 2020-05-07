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    HaberlerEge Haberleri Bilgi kirliliğine son
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    07.05.2020 - 00:03 |

    Bilgi kirliliğine son

    Salgınla mücadelede kamuoyunu aydınlatacak, bilgi kirliliğini önleyecek, farkındalık oluşturacak ve araştırmacılara referans teşkil edecek yeni bir projeyi hayata geçiren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), covid19.deu.edu.tr adlı internet sitesini erişime açtı.

    Bilgi kirliliğine son

    Ege Üniversitesi de, yapılan çalışmalar ve güncel verilerin yer aldığı covid19.ege.edu.tr sitesini yayına soktu. Virüs ve salgına ilişkin kurum içi faaliyetlerin yanı sıra kurum dışı paydaşların çalışmalarına da yer verilen sitede, Kovid-19’dan korunma yöntemlerinden istatistiklere, güncel bilgilerden kurumsal duyurulara kadar farklı konularda içeriklerin yer aldığını belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Kaynağı bulunmayan söylemler bu mücadeleye zarar veriyor. O yüzden vatandaşlarımızın ve mensuplarımızın etkili, hızlı, güvenilir ve doğru bilgiye ulaşmasını arzuluyoruz” dedi. Ege Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da, “Sağlık hizmetleri bölümümüzde salgının başından bu zamana kadar alınan tedbirler, vaka sayıları ve durumları, tedavi yöntemleri ve sağlık çalışanlarına yönelik destek çalışmaları yer alıyor. Yine klinik araştırmalarımızın, Ar-Ge faaliyetlerimizin ve salgınla ilgili akademisyenlerimizin yayınlarının yer aldığı bölümlerimiz mevcut. Çeşitli fakültelerimiz tarafından düzenlenen topluma hizmet uygulamalarını ve bilgilendirme toplantılarını da halkımızla paylaşıyoruz” diye konuştu.

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