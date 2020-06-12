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    HaberlerEge Haberleri ‘Bilgi, ürüne dönüşüyor’
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    12.06.2020 - 00:04 |

    ‘Bilgi, ürüne dönüşüyor’

    ‘Bilgi, ürüne dönüşüyor’

    Ege Üniversitesi, Türkiye Patent Haritası’nda, 6 alanda ilk 5’e girdi. Lisanslama-devir performansı dağılımında da üçüncülüğü paylaştı.

    Ege Üniversitesi (EÜ), Patent Effect firması tarafından; firmaların, kurumların, üniversitelerin ve kişilerin patent başvurularının analiz edildiği Türkiye’nin Patent Haritası 2020’de, farklı alanlarda gösterdiği başarıyla dikkat çekti. EÜ, 15 teknoloji alanı içerisinde 6 alanda Türkiye’deki ilk 5 üniversite içerisinde yer aldı.  Ege Üniversitesi; Mikro-organizmalar ve Genetik alanında 6 patent ile beşinci,  Nanoteknoloji alanında 3 patent ile beşinci, İlaç Teknolojileri alanında 16 patent ile üçüncü, Gıda-İçecek Teknolojileri alanında 5 patent ile dördüncü, Çevre-Yeşil Teknolojileri alanında 2 patent ile beşinci, Biyoteknoloji alanında ise 7 patent ile beşinci sırada yer aldı. Ayrıca Raporda 60 adet lisanslama/devir performansının üniversiteler arasındaki dağılımında Ege Üniversitesi, 4 patent ile Türkiye’deki üniversiteler arasında Uludağ ve Düzce üniversiteleriyle üçüncülüğü paylaştı.

    ‘İşbirliğimiz sürüyor’

    Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Yükseköğretim kurumlarının temel amaçlarından olan bilgiyi üretme, bilgiyi ürüne, buluşa ve patente dönüştürme hedefiyle, sanayi kuruluşları ve meslek birlikleri arasındaki iletişimi sürekli canlı tuttuk, tutmaya da devam ediyoruz” dedi.

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