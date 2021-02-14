Bilgiler, Ocaktabul’da

Soru ve cevaba dayanan bir takım oyunu olan Ocaktabul’u 7’den 77’ye herkesin seveceğini belirten Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, “Gençlerimize, Türk milletinin tarihini öğretmek ve Türk dünyasını daha yakından tanıtmak için tasarlandı. Türk dünyası için önemli olan kişileri, kavramları ve kelimeleri barındıran oyunla yeni bilgiler edinecekler” dedi.