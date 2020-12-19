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    HaberlerEge Haberleri Bilgin birinci
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    19.12.2020 - 07:00 |

    Bilgin birinci

    Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, 62 bin takipçisi bulunan “Manisa Anlık” isimli bir Instagram hesabı üzerinden yapılan memnuniyet anketinde yüzde 69.67 oranında oyla Manisa ve ilçelerinde ‘En Başarılı Belediye Başkanı’ seçildi.

    Bilgin birinci

    Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, 62 bin takipçisi bulunan “Manisa Anlık” isimli bir Instagram hesabı üzerinden yapılan memnuniyet anketinde yüzde 69.67 oranında oyla Manisa ve ilçelerinde ‘En Başarılı Belediye Başkanı’ seçildi. “Halkımızın bizlere olan teveccühü bizi onurlandırdı” diyen Bilgin, “Doğup büyüdüğüm bu topraklara ve bu topraklarda yaşayan tüm vatandaşlarımıza hizmet etmek benim için bir onurdur” ifadelerini kullandı.
    Aynı ankette yüzde 62.42 oyla Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ikinci, yüzde 51.20 oyla Manisa Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün üçüncü oldu.

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