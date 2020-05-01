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    HaberlerEge Haberleri Bilgin: Çiftçiler yasaktan muaftı
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    01.05.2020 - 00:03 |

    Bilgin: Çiftçiler yasaktan muaftı

    Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, içme suyu sıkıntısının yaşandığı Tirkeş Mahallesi’nde vatandaşlara su dağıtımı sırasında çekilen görüntülerinde sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği yönünde bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

    Bilgin: Çiftçiler yasaktan muaftı

    Başkan Bilgin, “Dağıtım sırasında sokağa çıkma yasağından muaf olan ve araziden gelen çiftçilerimizin suya olan özlemi kısa bir süre koronavirüs tedbirinin önüne geçti ve alanda geçici bir süre yoğunluk yaşandı. İftar vaktine de sayılı saatler kalmasından dolayı ortaya çıkan yoğunluk, görevli personellerin süratle devreye girmesiyle giderildi, sosyal mesafe kuralı düzeni sağlandı” şeklinde konuştu.

    Virüse karşı seferber olduklarını belirten Bilgin, “Vatandaşlara 90 bin ücretsiz maske, 10 bin dezenfektan dağıttık. Kamuya açık alanlara 5 dezenfeksiyon tüneli kurduk, ilçenin 10 farklı noktasına el yıkama üniteleri yerleştirdik. Gıda ve ekmek yardımında bulunduk. İnsani yardımlar haberlere konu olmazken, elde olmayan sebeplerden dolayı ortaya çıkan olumsuzluğun haberleştirilmesini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” diye konuştu.

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