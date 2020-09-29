Bilgisayar Büyükşehir’den

Muğla Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim görecek ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteği sağlıyor. Öğrenciler Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde hazırlanan bilgisayar dersliklerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Dersliklerde her türlü hijyen, salgın ve sosyal mesafe tedbirleri alındı. Çocuklara yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileyen Büyükşehir Başkanı Osman Gürün, “İhtiyaç sahibi hemşehrilerimiz için bilgisayar, tablet desteği kampanyası başlattık. Bunun yanında çocuklarımızın uzaktan eğitim ve canlı dersleri için Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezimizde derslikler hazırladık. Her şey geleceğimiz çocuklarımız için. Bu süreçte eğitime elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.