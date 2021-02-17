Bilgiyi paylaşmak sorumluluğumuz

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    17.02.2021 - 00:04 |

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    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) koordinesinde Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) destekleriyle düzenlenen “Tıpta Eğitici Gelişimi Sertifikasyon” programı tamamlandı.

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    EÜTF öğretim elemanlarına sertifikaları veren EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Programı başarıyla tamamlan 57 öğretim elemanımıza sertifikalarını takdim ediyoruz. Üniversitemiz güçlü bir akademik kadroya sahip. Eğitim kalitemizi artırmak için de benzer çalışmalar yürütüyoruz. Biliyoruz ki bilgi paylaşıldıkça artıyor” diye konuştu.

    Farkındalık günleri

    Ege Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGE- UZEM) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Ege Üniversitesi Akademi TV de, yeni bir proje hayata geçiyor. Çevrimiçi Farkındalık Günleri ile birbirinden farklı ücretsiz içerik toplumla buluşacak. Alanında uzman akademisyenler tarafından; girişimcilik, güzel ve etkili konuşma, motivasyon ve başarı, stres yönetimi, aile içi iletişim, fotoğrafçılık gibi pek çok alanda eğitimler verilecek. Prof. Dr. Budak, projeyle, toplumu bilgilendirmek konusundaki sorumluluklarını yerine getireceklerini belirtti.

    Etkinliğe dahil olmak için, ege.edu.tr adresine girip, Çevrimiçi Farkındalık Günleri kayıt formunu doldurabilirsiniz.

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