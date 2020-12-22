‘Bilgiyi topluma yaymak Türkiye’yi ileriye taşır’

Dönem başkanlığını Yaşar Üniversitesi’nin üstlendiği İzmir Üniversiteleri Platformu tarafından düzenlenen Teknoloji Girişimleri Çevrim İçi Zirvesi’nde; yaklaşık 3 bin 700 teknoloji şirketinin mentorluğunu 33 yıl boyunca dünya genelinde farklı şirket ve sektörlerde CEO gibi üst düzey yöneticilikler yapmış, 14 teknoparkın kurucusu, yöneticisi ve danışmanı olarak görev yapan Ufuk Batum, pandemiyle deüretim modellerini anlattı.

“Katma değeri yüksek malların çok daha az kaynakla, çok daha hızlı bir şekilde üretilmesi gerektiğini gördük” diyen Batum, şöyle konuştu:

30 miyonluk güç

“Biz, üretimi kavramış ve bu konuda iştahı yüksek bir ülkeyiz. İnsan kaynağımız da çok yüksek. Toplum 5.0 anlayışında olduğu gibi, bilgi, beceri ve yeteneğe büyük önem vermeli; teknolojik gücü doğru yöneten akıllı bir toplum modelini benimsememiz gerekiyor. Türkiye’deki inşaat, turizm, havacılık, lojistik, sağlık hizmetleri, savunma, mobil ve yazılım gibi alanlardaki kapasitenin çeşitliliğine ve bunların yarattığı avantajlar oldukça fazla. Bizim yaklaşık 19 milyon ilk, orta ve lise, 8 milyon da üniversite öğrencimiz mevcut. Bu rakama öğretmenler ve yöneticiler de eklenince yaklaşık 30 milyonluk bir gücümüz var. Eğitim teknolojilerini geliştirmek için harekete geçmeliyiz.”