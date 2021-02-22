Bilim dünyasına ‘Hatay Sümbülü’

Bitkiye Hatay Sümbülü bilimsel olarak da ‘Muscari Inandutam Yıldırım&Eker’ adı verildi. Yıldırım ile Eker’in hazırladıkları makale, Yeni Zelanda kökenli Phytotaxa Dergisi’nde yayınlandı.



Binalarda enerjiye dikkat



Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVMER) çevrimiçi seminerlerine devam ediyor. Son olarak EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Fatma Nur Derdiyok, ‘Geleneksel Akdeniz Mimarisinde Pasif Bina Çözümleri’ konulu sunum yaptı. Seminerde, pasif binalar ve bu binaların ortaya çıkışı hakkında bilgiler veren Derdiyok, dünyada küresel ölçekte bulunan enerjinin yaklaşık 3’te 1’inin binalar tarafından tüketildiğini söyledi, “Fosil yakıt maddelerinin azalmasından ve küresel ısınmanın geldiği noktadan dolayı binaların daha az enerji harcaması gerekiyor. Binaların kullandığı enerji ihtiyacını azaltmak ve ihtiyaç duyduğu enerjiyi üretmek için ‘aktif ve ‘pasif’ olmak üzere iki farklı uygulama geliştirildi. Aktif uygulamada, güneş panelleri ve güneş pilleri gibi enerji üreten yöntemler kullanılıyor. Pasif uygulamada da, binanın inşası aşamasında doğal kaynaklarla binanın enerji ihtiyacını azaltan ve ihtiyaç duyduğu enerjiyi üreten sistemler geliştirildi” dedi.