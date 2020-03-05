05.03.2020 - 00:02 |
Bilim-sanat el ele
Bilimsel temelli boya ana renklerinin kullanımını benimseyen sanatçı Turan Enginoğlu’nun; deneysel renk çalışmalarıyla oluşturduğu, Cyan, Magenta ve Sarı (CMY) renkleriyle sunduğu, yağlıboya tablolardan oluşan resim sergisi, Resim Heykel Müzesi Turgut Pura Salonu’nda sürüyor.
Enginoğlu, 2017 yılından bu yana bilim-sanat etkileşimi üzerine etkinlikler tasarlıyor, bu bağlamda çok farklı platformlarda hem sanat hem de bilim eğitimini destekleyen çalışmalar yürütüyor. Sergi, 9 Mart’a kadar izlenebilir.
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.