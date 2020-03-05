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    05.03.2020 - 00:02 |

    Bilim-sanat el ele

    Bilimsel temelli boya ana renklerinin kullanımını benimseyen sanatçı Turan Enginoğlu’nun; deneysel renk çalışmalarıyla oluşturduğu, Cyan, Magenta ve Sarı (CMY) renkleriyle sunduğu, yağlıboya tablolardan oluşan resim sergisi, Resim Heykel Müzesi Turgut Pura Salonu’nda sürüyor.

    Bilim-sanat el ele

    Enginoğlu, 2017 yılından bu yana bilim-sanat etkileşimi üzerine etkinlikler tasarlıyor, bu bağlamda çok farklı platformlarda hem sanat hem de bilim eğitimini destekleyen çalışmalar yürütüyor. Sergi, 9 Mart’a kadar izlenebilir.

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