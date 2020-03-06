Bilimde Ege farkı

Ege Üniversiteli bilim kadınları, TÜBİTAK Bilim Teknik Dergisi’nin yayınladığı ‘Bilim Dünyasının Kadınları’ kitapçığının 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası’na katkı sağlamak amacıyla hazırladığı ‘Bilimsel Çalışmalarıyla Öne Çıkan Türk Bilim Kadınları’ sayısında yer aldı. Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan, Prof. Dr. Nalan Kabay, Prof. Dr. Şule Ertan Ela ve merhum Prof. Dr. Sabiha Cura Özgür, TÜBİTAK’ın yayınladığı listede bulundu.

8 Mart’ı kutladı

Kadınları kutlayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitelerde bilimsel çalışmalarına devam eden bilim insanlarının yüzde 45’i, çalışanlarımızın da yüzde 58’i kadın. Ülkemizde bilimin gelişmesine katkı sunan üniversitemiz bilim kadınları başta olmak üzere hepsini tebrik ediyorum. Kadınlarımızın 8 Mart Dünya kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.