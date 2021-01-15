Bilime dev destek

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın girişimleri sonucunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla EÜ’nün sağlık hizmetleri sunumunda oluşan borçlarının yüzde 91’i ödendi. Borç yükünden kurtulup EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi’nin daha kaliteli sağlık hizmeti verebilmesi için altyapı ve tıbbi cihaz yatırımlarına hız verdiklerini söyleyen Rektör Budak, “Destekler, araştırma üniversitesi hedeflerimize ulaşmada motivasyonumuzu artırırken, yatırımlarımızla da çok daha iyi sağlık hizmeti verebilir hale geldik” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, 2018 yılından bu yana EÜTF ve Diş Hekimliği Fakültesinin yaklaşık 946 milyon liralık borcu ödendi.

En idealini buldular

Bir yandan koronavirüse yönelik aşı çalışmalarını da yürüten EÜ, önemli bir aşama daha kaydetti. Genom ve biyoinformatik konuları üzerine araştırmalar yapan Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cemal Ün’ün yöntemindeki bir grup arakoronavirüs için aşı geliştirme konusunda yaptığı çalışmayla, farklı ülkelerde gkoronavirüslerin (SARS-CoV-2) genetik dizilimlerini bilgisayar tabanlı yöntemlerle tarayarak şifrelerini analiz edildi. Virüsün yapısında bulunan 27 proteinin aşı olarak kullanılabilme potansiyelini hesaplayan bilim ekibi, sıralama yaparak en ideal aşı adayını belirledi. Çalışma, bilim dünyasına etki değeri yüksek, en çok atıf alan dergilerden, Nature İndeks’te de yayımlandı.

Rektör Budak, dünyada ses getiren araştırma için Prof. Dr. Ün, Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mert Döşkaya, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Can, doktora öğrencileri Sedef Erkunt Alak, Ahmet Efe Köseoğlu ve yüksek lisans öğrencisi Mervenur Güvendi’yi tebrik etti.