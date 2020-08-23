Bilimi sevdiren proje

Gezici Kütüphane’ye gelen çocuklar, Deneme ve Bilim Merkezi standındaki deney setlerini ilgi ile inceledi. İki mahallede gerçekleşen etkinliklerde çocuklara hem kitap sevgisi hem de bilimsel merak aşılandı. İçinde 500 adet kitap bulunan kütüphane, üye olan herkese 21 gün süreyle ödünç kitap veriyor.