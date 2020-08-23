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    HaberlerEge Haberleri Bilimi sevdiren proje
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    23.08.2020 - 00:02 |

    Bilimi sevdiren proje

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 7’den 70’e herkesin kitaba ulaşması için hayata geçirdiği ‘Gezici Kütüphane’ projesi, Gereli’nin ardından Birgi ve Hamam mahallelerine konuk oldu.

    Bilimi sevdiren proje

    Gezici Kütüphane’ye gelen çocuklar, Deneme ve Bilim Merkezi standındaki deney setlerini ilgi ile inceledi. İki mahallede gerçekleşen etkinliklerde çocuklara hem kitap sevgisi hem de bilimsel merak aşılandı. İçinde 500 adet kitap bulunan kütüphane, üye olan herkese 21 gün süreyle ödünç kitap veriyor.

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