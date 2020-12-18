‘Bilimin ve ülkenin gelişimini sağlıyor’

Ege Üniversitesi Mezunlarla İlişkiler Ofisi tarafından düzenlenen ‘Çevrimiçi Lisansüstü Sohbetler’ programına Rektör Prof. Dr. Necdet Budak katıldı. Akademisyenler ile lisansüstü öğrencileriyle bir araya gelen Rektör Budak, “Bünyemizde bulunan enstitülerimiz, ülkemizin ve insanlığın sorunlarına yönelik bilimsel çözümler üretebilecek genç bilim insanları yetiştiriyor. Bugün üniversitemiz lisansüstü öğrenci sayısı, nitelikli araştırmacı ve akademisyenleri, yayın, proje ve patent sayılarıyla araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Akademisyenlerinin yanı sıra lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrencilerinin katkılarıyla hem literatüre hem de insanlığa önemli katkılar sunuyor” dedi.

Fakülteleri ziyaret etti

Yeni yıla sayılı günler kala çalışanlarla değerlendirmelerde bulanan Ege Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İletişim Fakültesi’ni ziyaret etti; Dekan Prof. Dr. Dilek Takımcı ve dekan yardımcıları, bölüm başkan ve bölüm başkan yardımcılarıyla bir araya geldi. Budak, Ege Üniversitesi’nde son üç yıl içinde hayata geçirilen ve Türk Yükseköğretim Sistemi’ne örnek ve öncü olan değişim dönüşüm ve yenilenmeyi anlatan “Ege’de Değişimin Üç Yılı” hediye etti.