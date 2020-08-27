Bilimsel etkinliğe ilk kez katılacaklar

Projeye, Burhaniye, Edremit ve Havran ilçelerine bağlı köylerde eğitim gören 29 ortaokul öğrencisi katıldı. Proje yürütücüsü matematik öğretmeni Dr. Satı Ceylan, “Uygulamanın amacı, kırsal bölgelerde eğitim gören, zenginleştirilmiş bilimsel etkinliklere katılmamış, bilime ve araştırmaya istekli öğrencilere olanak sağlamak, doğa ve bilim faaliyetlerini ulaştırmak. Buna bağlı olarak, öğrencilerin bilimsel olguları fark etmelerini sağlamak, merak duygularını, araştırma ve öğrenme isteklerini tetiklemek de hedefleniyor” dedi.