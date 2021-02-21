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    HaberlerEge Haberleri Bilimsel üretkenlik başarısı
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    21.02.2021 - 02:59 |

    Bilimsel üretkenlik başarısı

    Türk üniversitelerinde görev yapan yerli ve yabancı akademisyenler içinde Google Scholar profillerine göre en çok atıf alan ve H İndeksine sahip ilk 6 bin araştırmacı açıklandı.

    Bilimsel üretkenlik başarısı

    Listede Ege Üniversitesi’nden (EÜ) 152 bilim insanı yer aldı.

    Nitelikli yayınlar hazırlanıyor

    Bilim insanlarının üretkenliklerini ölçen genel değerlendirmede, 152 akademisyen ile 7’nci sırada yer aldıklarını belirten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda oluşturduğumuz bilim ekosisteminin meyvelerini, yakın zamanda; daha etkili, nitelikli ve verimli yayınlarla alacağız” dedi.

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