Bilimsel üretkenlik başarısı

Listede Ege Üniversitesi’nden (EÜ) 152 bilim insanı yer aldı.

Nitelikli yayınlar hazırlanıyor

Bilim insanlarının üretkenliklerini ölçen genel değerlendirmede, 152 akademisyen ile 7’nci sırada yer aldıklarını belirten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda oluşturduğumuz bilim ekosisteminin meyvelerini, yakın zamanda; daha etkili, nitelikli ve verimli yayınlarla alacağız” dedi.