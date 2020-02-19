Bin 600 kişiye dokundu

Belediye Başkan Yardımcısı Tülin Koç’un koordinatörlüğünde hizmetleri yürüten ve 14 günde yaklaşık bin 600 kişinin banyo ve kişisel bakım ihtiyacını gideren ekibin çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Başkan Gümrükçü, vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandı.

Deprem bölgesinde

Elazığlılar verilen hizmetten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çiğli Belediyesi olarak bu zorlu süreçte depremzedelerin yanlarında olmaya çalıştıklarını belirten Gümrükçü, “Özellikle çocukların banyosu konusunda ciddi bir çalışma gerçekleştirildi. Buradaki ekibimiz, depremzedelere önemli bir hizmet sunuyor. İnsanlarımızın yüzündeki memnuniyet bizleri motive ediyor” dedi.