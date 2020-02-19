19.02.2020 - 00:04 |
Bin 600 kişiye dokundu
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 14 gündür Elazığ’da deprem bölgesinde depremzedelerin banyo ve kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılayan belediye ekibini ziyaret etti.
Belediye Başkan Yardımcısı Tülin Koç’un koordinatörlüğünde hizmetleri yürüten ve 14 günde yaklaşık bin 600 kişinin banyo ve kişisel bakım ihtiyacını gideren ekibin çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Başkan Gümrükçü, vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandı.
Deprem bölgesinde
Elazığlılar verilen hizmetten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çiğli Belediyesi olarak bu zorlu süreçte depremzedelerin yanlarında olmaya çalıştıklarını belirten Gümrükçü, “Özellikle çocukların banyosu konusunda ciddi bir çalışma gerçekleştirildi. Buradaki ekibimiz, depremzedelere önemli bir hizmet sunuyor. İnsanlarımızın yüzündeki memnuniyet bizleri motive ediyor” dedi.
Rusya'nın İdlib'e saldırılarında ölü ve yaralılar varRusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdi, en az 9 sivil yaralandı.
AK Parti Sözcüsü Çelik açıkladı!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik milletvekilleriyle buluşma sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı kapsamlı bir değerlendirme yaptı" dedi. Darbe tartışmalarını da değerlendiren Çelik, "Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesini aktarayım size... Bütün bu gündemlerin Türkiye'yi ana hedeflerinden saptırmaya yönelik. Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir. Demokrasiye bağlı bütün kurumlarımız uyanıktır." dedi.