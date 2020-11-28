Bin 700 gramlık bebeğe ameliyat

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve ETÜF Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Zafer Dökümcü, yemek borusu doğuştan kapalı olan bin 700 gram ağırlığındaki bebeği, kapalı yöntemle (torakoskopi) ameliyat etti. Minik hastanın, Türkiye’de bu yöntemle yemek borusunun iki ucu birbirine dikilen en küçük hasta olduğunu söyleyen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Hocalarımızla gurur duyuyoruz. Başarılı ekibimizi tebrik ediyorum” dedi. Yemek borusu kapalı olarak dünyaya gelen bebeklerin tedavisinin uzun süredir yapıldığına dikkat çeken Dökümcü de, “Bu tedaviyi, Türkiye’de en fazla sayıda ve en küçük bebeklere uygulayan merkez de biziz. Bu konuda en önemli şey, bunun tek başına yapılacak bir şey olmaması, bu bir ekip işi. Bu konuda da hem yurt içi hem de yurt dışı arenada iddialıyız” diye konuştu.