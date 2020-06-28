İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin salgına karşı alınan yoğun önlemler altında düzenlediği konseri, sadece internet üzerinden kayıt yaptıran ilk bin kişi izledi. Nükhet Duru kendisini dinlemeye gelenlere “Bizim ilacımız alkışlarınız ve sizlersiniz” diye seslendi. İzmir Büyükşehir, konser öncesi oturma alanlarını fiziksel mesafe koşullarını dikkate alarak belirledi. İnternet üzerinden kayıt yaptıran ilk bin kişinin izleme şansı bulduğu konsere giriş öncesi tüm konuklara ateş ölçümü yapıldı ve içeriye maskesiz girilmesine izin erilmedi.