17.05.2020 - 00:01 |
Bin yumurta bağışladı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in çağrısıyla, salgından ekonomik anlamda olumsuz etkilenen vatandaş için başlatılan yardım kampanyası da destek almaya devam ediyor.
Kampanyaya standart gıda kolisinin yanı sıra protein ağırlıklı gıda paketleri de bağışlanıyor. Uzun yıllardır Kuşadası’nda yaşayan Güray Akyüz isimli hayırsever, bin adet çiftlik yumurtası bağışladı.
Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.