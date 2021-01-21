Bin zeytin ağacı dikildi

Geçtiğimiz yıl yer fıstığı ekilen Turgut Köyü’ndeki tarlada bu ay patates ekimi için hazırlıklar başladı. Bu çerçevede arazi içinde bulunan zeytin ağaçlarına da gençleştirme budaması yapıldı. Hem ürün kalitesinin hem de rekoltesinin artması için yapılan bakım işlemlerinin ardından bu seneki verimin daha da yüksek olması bekleniyor. Tarımla ilgili çalışmalara çok önem verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Bunun yanı sıra ağaç dikimine de ağırlık veriyoruz. Ana arterlerden kırsal alanlara kadar ilçemizin farklı noktalarına bine yakın zeytin ağacı diktik” dedi.