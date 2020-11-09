Binanın en önemli malzemesi vicdan

1999 yılındaki Marmara depreminde dört yakınını kaybeden, kızı ve eşiyle bir bölümü çöken 5 katlı binadan çıkmayı başaran 63 yaşındaki inşaat mühendisi Çetin Kışlalı, meslektaşlarına sağlıklı yapı uyarısında bulundu. Bodrum’da yaşayan ve 30 Ekim’deki depremi hisseden Kışlalı, “Acılar hafızamda tekrar canlandı. Binadan çıkmak için evdeki bütün perdeleri söktüm. Bunları birbirine bağlayarak pencereden sarkıttım. Bu şekilde ailemle evden çıkmayı başarmıştık. İzmir’de enkaz altından tek tek kurtarılan çocukları görünce aynı duyguları bir baba olarak hissettim. Bir binayı dikerken vicdanımız ön planda olmalı. Deprem yönetmeliğine uygun binalar yapılmalı, yapı malzemelerinin uygun kullanılması gerekiyor. Meslektaşlarım, projelerinde dikkatli olsunlar. İyi taşıyıcı sistemin seçimi ve kesinlikle yapının denetimi şart. Denetimsiz yapılar, her zaman riskli yapılardır” diye konuştu.

Kışlalı, yaşadıklarından etkilenen kızının da jeoloji mühendisi olduğunu belirtti.