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    HaberlerEge Haberleri Biniciliğe ilk adım Taypark’ta atılıyor
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    26.10.2020 - 00:02 |

    Biniciliğe ilk adım Taypark’ta atılıyor

    Ödemiş Belediyesi’nin Günlüce Mahallesi’ndeki Geleneksel Ata Sporları Yarış ve Oyun Alanı’nda hizmete sunduğu Taypark’ta çocuklar için atla gezinti turları başladı.

    Biniciliğe ilk adım Taypark’ta atılıyor

    Şehrin stresinden uzakta ailece, doğayla iç içe dinlenmek isteyenlerin gözdesi haline gelen Taypark’ta, 4-12 yaş grubu çocuklar biniciliğe ilk adımı atıyor.
    Miniklere hayvan ve doğa sevgisinin aşılanmasının yanı sıra fiziksel ve ruhsal gelişimlerine de katkı sağlanmasının hedeflendiği gezinti turları, pazartesi günleri hariç her gün yapılıyor. Biniş ücretinin 10 lira olduğu gezintilerde, tüm koruma önlemleri sağlanıyor.

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