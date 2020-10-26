Biniciliğe ilk adım Taypark’ta atılıyor

Şehrin stresinden uzakta ailece, doğayla iç içe dinlenmek isteyenlerin gözdesi haline gelen Taypark’ta, 4-12 yaş grubu çocuklar biniciliğe ilk adımı atıyor.

Miniklere hayvan ve doğa sevgisinin aşılanmasının yanı sıra fiziksel ve ruhsal gelişimlerine de katkı sağlanmasının hedeflendiği gezinti turları, pazartesi günleri hariç her gün yapılıyor. Biniş ücretinin 10 lira olduğu gezintilerde, tüm koruma önlemleri sağlanıyor.