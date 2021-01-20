Binlerce canı kurtardılar

Son bir yılda 8 bin 893; yangın, kurtarma, trafik kazası, su baskını ve su altı-su üstü arama-kurtarma olayına müdahale eden ekipler, olaylarda bin 246 vatandaşı sağ olarak kurtardı.

6.57 saniyede müdahale

İtfaiye ekipleri, zor durumda kalan 2 bin 301 can dostun da yardımına koştu. Yaklaşık 15 bin kilometrekarelik geniş bir alanda hizmet veren Balıkesir itfaiyesinin; 2019 yılında 7.59 olan olaylara ortalama müdahale süresi, 2020 yılında 1 dakikanın üzerinde gelişme göstererek 6.57 saniye olarak gerçekleşti. 2020 yılında büyüklü küçüklü 5 bin 500 yangın olayına müdahale eden ekipler, bünyesinde oluşturulan Köpekli Yıldız Arama Kurtarma ekibi ile İzmir Depremi’nde de etkin görev aldı. K9 Köpek Eğitim Merkezi kurmak için çalışmalara başlandı.

555 gönüllü itfaiyeci

2020 yılının mart ayında, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın önderliğinde, Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi (BAKOM) de kuruldu. Ayrıca Büyükşehir İtfaiyesi, son bir yıl içerisinde bin 585 iş yerinin yangın güvenliği açısından denetimi gerçekleştirerek pandemi dönemi öncesinde 400 kurum ve kuruluşta 44 bin 662 kişiye itfaiye olaylara karşı bilinçlendirme ve farkındalık eğitimi verdi. Gönüllü İtfaiyeciler yetiştirmeye devam eden Büyükşehir İtfaiyesi, 2020 yılı içerisinde 555 gönüllü itfaiyecinin teorik eğitimlerini tamamladı, 67’sine de belgelerini teslim etti. Balıkesir İtfaiyesi toplam 165 araç ile olası yangın ve kurtarma olaylarına karşı teyakkuzda bekliyor.