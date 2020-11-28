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    28.11.2020 - 07:00 |

    Binlerce kişiyi ağırladı

    Kuşadası’nda mavi ve yeşilin her tonunun bir arada görülebildiği Dilek Yarımadası Milli Parkı, normalleşme döneminde kapılarını tekrar açtı.

    Binlerce kişiyi ağırladı

    Kuşadası’nda mavi ve yeşilin her tonunun bir arada görülebildiği Dilek Yarımadası Milli Parkı, normalleşme döneminde kapılarını tekrar açtı. Doğası ve koylarıyla ünlü park, tatil için gelenlerin gözdesi oldu. 17 kilometrelik sahil şeridine sahip milli parkı, 6 aylık dönemde Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre 410 bin araç ile 1 milyon 280 bin kişiyi ağırladı. Park Müdürü Koray Aşık ise, “Görevli personelimizle milli parka gelen herkesin güvenli ve hijyenik bir ortamda zaman geçirmesi için çalışıyoruz” dedi. l DHA

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