Binlerce yeni konut geliyor

Yedi ayrı bölgede yüzde 100 uzlaşı anlayışıyla kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy’de iki ihaleye birden hazırlanıyor. Birinci etap kapsamında 130 konut ve 13 işyerinin inşaatını tamamlayan ve hak sahiplerine önümüzdeki günlerde teslim etmeyi hedefleyen Büyükşehir, temmuz ve ağustos aylarında ikinci ve üçüncü etap için kat karşılığı yapım ihalesine çıkıyor. İkinci etabın ihalesi 16 Temmuz’da, üçüncü etabın ihalesi ise 13 Ağustos’ta yapılacak. Hak sahipleriyle noter huzurunda kuraları çekilen ikinci etapta 170 konut ve 20 işyeri, üçüncü etapta ise 600 bağımsız birim inşa edilecek.



Uzundere’de ikinci etap çalışmaları kapsamındaysa 67 bin metrekarelik inşaat alanındaki 436 konut ve 40 işyeri, 2020 yılının ikinci yarısında hak sahiplerine teslim edilecek. Diğer etaplar içinse ihale hazırlığı sürüyor. Gaziemir Aktepe-Emrez mahallelerinde de 10 bin konut-işyeri-turizm-ticaret birimi üretilecek. 80 bin metrekarelik inşaat alanına sahip birinci etapta 600 bağımsız birim için ihale hazırlığı devam ediyor. Yaklaşık 3 bin 200 kişinin yaşadığı Ege Mahallesi’nde ise birinci etapta yaklaşık 300 konutun yer aldığı iki blok ile yaklaşık 728 ofis ve konutun bulunduğu bloğun yapımı için uygulama projesi hizmet alımı ihale çalışmaları sürüyor.

ÇİĞLİ SIRADA



Bayraklı ve Ballıkuyu dönüşüm alanlarında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmelerine devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Güzeltepe’de 2020 yılı içinde projeyi tanıtıp hak sahipleriyle uzlaşma görüşmelerine başlamayı hedefliyor.